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Стало известно о нерешительности стран НАТО по названию инициативы помощи Киеву

Reuters: НАТО не может придумать название инициативы по помощи Киеву

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Страны НАТО затрудняются придумать название для инициативы по координации военной помощи для Киева и обучению украинских военных. Об этом сообщает агентство Reuters.

В материале отмечается, что членам НАТО сложно подобрать название, которое удовлетворило бы всех. По словам дипломатов, на которых ссылается агентство, для описания инициативы ряд чиновников сначала выбрали название «Миссия НАТО по Украине», однако Германия выступила против, поскольку оно может быть воспринято так, будто НАТО направляет свои войска в зону боевых действий, однако этот шаг альянс исключил ранее, чтобы избежать прямого конфликта с Россией.

По данным Reuters, после возражений Германии чиновники предложили другое название — «Помощь НАТО Украине в обеспечении безопасности и подготовке военнослужащих». Такое наименование несколько стран сочли слишком «тяжеловесным», их также смутили сложные аббревиатуры.

По словам одного из дипломатов, сейчас члены НАТО еще пытаются «отыскать какое-то хорошее название».

До этого генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что новый пакет помощи Украине, а также способствование большей совместимости армии Украины со стандартами НАТО, станут для Киева «мостом к членству в альянс».

Ранее генсек НАТО отверг идею новых Минских соглашений.

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