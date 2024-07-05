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Политолог раскрыл, с кем Орбан может встретиться после Путина

Политолог Светов: после Путина Орбан может встретиться с Трампом

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Валерий Шарифулин/РИА Новости

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл на встречу с президентом России Владимиром Путиным, чтобы «прощупать почву» для будущих переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Такое мнение в интервью «Москве 24» высказал политолог Юрий Светов.

Эксперт не исключил, что визит Орбана в Москву связан с его особыми отношениями с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом, к которому венгерский премьер может отправиться после встречи с российским лидером.

«Сейчас Трампу нужно сделать конкретные шаги, высказать идеи, связанные с конфликтом на Украине. Сам он Путину не может звонить, иначе его сразу же обвинят в предательстве и еще бог весть в чем. А здесь через Орбана он может попытаться «прозондировать почву», — предположил политолог.

При этом он напомнил недавнее заявление Путина о том, что решить украинский вопрос через посредников вряд ли представляется возможным.

5 июля Орбан прибыл в Москву с рабочим визитом. Как сообщил его пресс-секретарь Берталан Хаваши, премьер-министр намерен обсудить с президентом России пути урегулирования конфликта на Украине.

До этого Орбан посетил Киев, где предложил украинскому президенту Владимиру Зеленскому мирный план по урегулированию конфликта. В частности, глава венгерского кабмина призвал Украину остановить боевые действия, а потом сесть за стол переговоров.

Ранее в Госдуме высказались о визите Орбана в Москву.

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