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Во время визита в Москву Орбан рассказал Путину о своей поездке в Киев

Орбан рассказал Путину о реакции Зеленского на мирные инициативы Венгрии

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Bertrand Guay/Pool/AP

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на переговорах в Москве рассказал президенту России Владимиру Путину о реакции украинского лидера Владимира Зеленского на его предложение о прекращении огня. Об этом сообщает РИА Новости.

Орбан подтвердил это на пресс-конференции по итогам переговоров в столице России.

5 июля премьер Венгрии прибыл в Москву для обсуждения путей урегулирования украинского конфликта.

В Кремле отметили, что Орбан приехал по своей инициативе, а предложение о визите было озвучено всего двумя днями ранее.

До этого, 2 июля, Виктор Орбан побывал в Киеве, поддержал «мирные инициативы» Владимира Зеленского и предложил посредничество Венгрии в урегулировании конфликта на Украине.

По итогам визита в Киев Орбан заявил, что Зеленскому не понравились предложенные им мирные инициативы.

Ранее в МИД Украины возмутились визитом Орбана в Москву.

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