Во время визита в Москву Орбан рассказал Путину о своей поездке в Киев

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на переговорах в Москве рассказал президенту России Владимиру Путину о реакции украинского лидера Владимира Зеленского на его предложение о прекращении огня. Об этом сообщает РИА Новости.
Орбан подтвердил это на пресс-конференции по итогам переговоров в столице России.
5 июля премьер Венгрии прибыл в Москву для обсуждения путей урегулирования украинского конфликта.
В Кремле отметили, что Орбан приехал по своей инициативе, а предложение о визите было озвучено всего двумя днями ранее.
До этого, 2 июля, Виктор Орбан побывал в Киеве, поддержал «мирные инициативы» Владимира Зеленского и предложил посредничество Венгрии в урегулировании конфликта на Украине.
По итогам визита в Киев Орбан заявил, что Зеленскому не понравились предложенные им мирные инициативы.
Ранее в МИД Украины возмутились визитом Орбана в Москву.