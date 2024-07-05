В Кремле не ждут изменений в отношениях с Британией после прихода к власти лейбористов

В России не испытывают оптимизма по поводу отношений с Великобританией при новом премьер-министре страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

По словам Пескова, лейбористы не склонны к гибкости в отношениях с Россией и тяготеют к отрицанию связей с Москвой.

5 июля стало известно, что Лейбористская партия Британии победила на выборах в парламент. В палате общин (нижней палате парламента) она получила 326 из 650 мест.

После этого британский король Карл III принял отставку премьер-министра Риши Сунака, чья Консервативная партия потерпела на выборах поражение.

В тот же день лидер лейбористов Кир Стармер вступил в должность премьер-министра Великобритании.

Ранее эксперт раскрыл, изменится ли отношение Лондона к Украине с приходом лейбористов.