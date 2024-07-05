В Кремле ответили, поздравит ли Путин Стармера с победой на выборах в Британии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин вряд ли станет поздравлять Кира Стармера с победой Лейбористской партии на парламентских выборах в Великобритании. Его слова приводит ТАСС.

«Я так не думаю. Британия — недружественная страна, зачем нам это делать?» — сказал Песков.

Выборы в парламент Великобритании состоялись 4 июля. Уверенную победу на них одержала Лейбористская партия. Лидер партии Стармер пообещал немедленно приступить к изменениям в Британии.

5 июля Кир Стармер вступил в должность премьер-министра Великобритании, получив мандат на формирование кабмина от Карла III. После встречи премьер-министр и его жена направились в свой новый дом. Толпа сторонников и группа фотографов приветствовали нового главу британского правительства.

Ранее Карл III принял отставку британского премьера Сунака после выборов в парламент.