В Кремле ответили на вопрос о послании Путину от Зеленского

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не передавал президенту России Владимиру Путину посланий от украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков, передает РИА Новости.

«Нет, не передавал», — сказал он.

Орбан после встречи с президентом РФ опубликовал пост, в котором призвал достичь мира в конфликте между Россией и Украиной.

Орбан прибыл в Москву с рабочим визитом 5 июля. Премьер обсудил с Путиным пути урегулирования конфликта на Украине.

2 июля венгерский премьер посетил Киев, где предложил украинскому президенту Владимиру Зеленскому мирный план по урегулированию конфликта. В частности, Орбан призвал Украину остановить боевые действия, а потом сесть за стол переговоров.

Подробнее о визите Орбана в Москву — в хронике «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что на саммите НАТО обсудят визит Орбана в Москву.