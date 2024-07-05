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Стало известно, сколько продлится визит Орбана в Москву

ТАСС: визит Орбана в Москву является однодневным

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Валерий Шарифулин/РИА Новости

Визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву является однодневным. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на дипломатический источник.

«Орбан улетает сегодня, визит однодневный», — сказал он.

Премьер Венгрии в пятницу, 5 июля, прибыл в Москву для продолжения, как он сам выразился, «мирной миссии». Таким образом, он стал первым западным лидером, посетившим Россию с апреля 2022 года.

Орбан проводит переговоры с президентом России Владимиром Путиным. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, переговоры российского лидера и главы венгерского кабмина продлятся столько, сколько это потребуется.

2 июля Орбан посетил Киев, где предложил украинскому президенту Владимиру Зеленскому мирный план по урегулированию конфликта. В частности, премьер призвал Украину остановить боевые действия, а потом сесть за стол переговоров.

Ранее в Еврокомиссии назвали визит Орбана в Москву подрывом единства ЕС.

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