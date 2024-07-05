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Орбан призвал действовать ради мира

Орбан после открытой части встречи с Путиным: ради мира нужно действовать

Ради мира необходимо «действовать». Об этом после открытой части встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле заявил в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Миссия мира. Встреча с президентом Путиным. Ради мира надо действовать», — написал премьер.

В свою очередь, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто выразил надежду, что визит венгерской делегации в Москву сможет приблизить мир на Украине. По его словам, последние 2,5 года доказали, что вооруженный конфликт России и Украины «не имеет решения на поле боя».

«Чтобы положить конец человеческим страданиям, необходимы как можно скорейшие прекращение огня и мирные переговоры», — написал дипломат в Facebook.

Орбан в пятницу, 5 июля, прибыл в Москву для продолжения, как он сам выразился, «мирной миссии». Премьер Венгрии проводит переговоры с президентом России Владимиром Путиным. 2 июля Орбан посетил Киев, где предложил украинскому президенту Владимиру Зеленскому мирный план по урегулированию конфликта. В частности, премьер призвал Украину остановить боевые действия, а потом сесть за стол переговоров.

Ранее Орбан спрогнозировал срок окончания конфликта на Украине.

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