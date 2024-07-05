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В НАТО оценили итоги выборов в Великобритании

Столтенберг надеется, что Великобритания продолжит играть ключевую роль в НАТО

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Johanna Geron/Reuters

Генеральный секретарь Североатлантического альянса выразил надежду, что Великобритания продолжит играть ключевую роль в НАТО после парламентских выборов. Его слова приводит агентство Reuters.

«Я поздравляю Кира Стармера с его победой на выборах и с нетерпением жду возможности приветствовать его на саммите НАТО на следующей неделе», — заявил Столтенберг.

Генсек НАТО добавил, что взаимодействовал со Стармером по рабочим вопросам в прошлом. Столтенберг отметил, что знает, что тот «поддерживает НАТО» и привержен тому, чтобы «Великобритания продолжала быть сильным союзником Североатлантического альянса».

Незадолго до этого лидер Лейбористкой партии Кир Стармер вступил в должность премьер-министра Великобритании, получив мандат на формирование кабмина от Карла III. Выборы в парламент Великобритании состоялись 4 июля.

Ранее Стармер пообещал немедленно приступить к изменениям в Британии.

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