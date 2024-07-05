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Столтенберг прокомментировал возможный выход Байдена из президентской гонки

Столтенберг заявил, что высоко ценит лидерство Байдена

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Pool Reuters

Генсек НАТО Йенс Столтенберг высоко ценит лидерство президента США Джо Байдена. Об этом он заявил, отвечая на вопрос о возможном выходе Байдена из президентской гонки, передает РИА Новости.

Он рассказал, что встречался с Байденом пару недель назад, и у них была «хорошая встреча».

«Мы достигли прогресса в подготовке к саммиту НАТО по Украине, сдерживанию и обороне, я приветствую его лидерство в вопросе поддержки Украины, НАТО, он знает НАТО очень хорошо, работал с организацией много лет», — сказал генсек альянса.

Столтенберг добавил, что одна из причин успеха НАТО — это отстраненность от всех внутриполитических вопросов стран-членов организации.

5 июля газета Financial Times сообщила, что спонсоры Демократической партии США считают губернатора штата Мичиган Гретхен Уитмер и губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома предпочтительными кандидатами на замену Джо Байдену в президентской гонке.

Сам Байден признавал, что «облажался» во время теледебатов с Дональдом Трампом и совершил ошибку.

Ранее Байден призвал не судить о его достижениях по недавним дебатам с Трампом.

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