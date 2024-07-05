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Эрдоган предупредил, что политика Запада может привести к глобальной войне

Эрдоган: позиции ряда стран Запада провоцируют третью мировую войну

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Michael Varaklas/AP

Ряд стран Запада своими подходами к региональным конфликтам провоцируют третью мировую войну. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по возвращении из поездки в Казахстан на саммит ШОС, передает Anadolu.

«Как известно, торговцам оружием нужен рынок. А рынок торговцев оружием — это Запад», — высказал мнение турецкий лидер.

Эрдоган напомнил, что уже много лет подряд Турция заявляет, что «мир больше пяти», имея в виду необходимость пересмотра системы Совета безопасности Организации Объединенных Наций с его пятью постоянными членами.

По его словам, более справедливый мир возможен, и Анкара озвучивает эти инициативы, конкретные решения, чтобы не допустить крупной войны.

Глава Турции призвал к пересмотру глобальной системы и к тому, чтобы каждый член международного сообщества соблюдал международное право, призвал к полному уничтожению терроризма.

Ранее Эрдоган заявил об угрозе глобализации украинского конфликта.

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