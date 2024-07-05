Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Новый премьер-министр Великобритании вступил в должность

Лидер лейбористов Стармер вступил в должность премьер-министра Великобритании

close
100%
Suzanne Plunkett/Reuters

Лидер Лейбористкой партии Кир Стармер вступил в должность премьер-министра Великобритании, получив мандат на формирование кабмина от Карла III. Об этом пишет газета The Times со ссылкой на источник в пресс-службе Букингемского дворца.

«Король принял сегодня на аудиенции достопочтенного сэра Кейра Стармера, депутата парламента, и попросил его сформировать новую администрацию», — говорится в публикации.

После встречи премьер-министр и его жена направляются в свой новый дом. Толпа сторонников и группа фотографов приветствуют нового главу британского правительства.

Газета отметила, что «хотя это и не на том же уровне, что сцены 1997 года», толпа возбужденно размахивает флагами Великобритании и Уэльса.

Выборы в парламент Великобритании состоялись 4 июля. Уверенную победу на них одержала Лейбористская партия. Лидер партии Стармер пообещал немедленно приступить к изменениям в Британии.

Ранее Карл III принял отставку британского премьера Сунака после выборов в парламент.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами