Новый премьер-министр Великобритании вступил в должность

Лидер Лейбористкой партии Кир Стармер вступил в должность премьер-министра Великобритании, получив мандат на формирование кабмина от Карла III. Об этом пишет газета The Times со ссылкой на источник в пресс-службе Букингемского дворца.

«Король принял сегодня на аудиенции достопочтенного сэра Кейра Стармера, депутата парламента, и попросил его сформировать новую администрацию», — говорится в публикации.

После встречи премьер-министр и его жена направляются в свой новый дом. Толпа сторонников и группа фотографов приветствуют нового главу британского правительства.

Газета отметила, что «хотя это и не на том же уровне, что сцены 1997 года», толпа возбужденно размахивает флагами Великобритании и Уэльса.

Выборы в парламент Великобритании состоялись 4 июля. Уверенную победу на них одержала Лейбористская партия. Лидер партии Стармер пообещал немедленно приступить к изменениям в Британии.

Ранее Карл III принял отставку британского премьера Сунака после выборов в парламент.