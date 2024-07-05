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МИД РФ ответил на угрозу Молдавии выслать дипломатов из Кишинева

МИД: Россия даст адекватный ответ в случае высылки дипломатов из Молдавии

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Reuters

Российская сторона готова дать адекватный ответ в том случае, если Молдавия пойдет на эскалацию и вышлет из страны очередную группу дипломатов РФ. Об этом заявил замглавы министерства иностранных дел России Михаил Галузин, его цитирует ТАСС.

«Что касается ответных шагов, то вы знаете, что не было случая, чтобы мы оставляли подобного рода выпады без адекватной реакции», — сказал дипломат, комментируя угрозы из Кишинева.

О том, что молдавские власти готовы в случае необходимости выслать из страны российских дипломатов, 5 июля в интервью порталу Deschide.md заявил глава МИД республики Михай Попшой. По его словам, Кишинев пойдет на указанные меры, если обнаружит, что россияне действуют «в ущерб национальным интересам» страны.

До этого сообщалось, что пассажиров, прибывающих в Кишинев из Москвы транзитом через Ереван, будут проверять дополнительно, а список пассажиров передавать компетентным органам республики.

Ранее стало известно, что Молдавия может ввести визовый режим с РФ.

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