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В Китае оценили итоги выборов в Великобритании

МИД КНР: развитие отношений с Великобританией отвечает интересам двух народов

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Global Look Press

Развитие стабильных и взаимовыгодных китайско-британских отношений отвечает интересам двух народов. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД Китайской народной республики (КНР) Мао Нин, комментируя итоги парламентских выборов в Великобритании. Ее слова приводит РИА Новости.

«Развитие стабильных и взаимовыгодных китайско-британских отношений отвечает коренным интересам двух народов», — заявила она.

Мао Нин добавила, что отношения Пекина и Лондона способствуют совместному реагированию обеих сторон на глобальные вызовы.

Дипломат также выразила надежду, что КНР вместе с Великобританией на основе взаимного уважения и взаимовыгодного сотрудничества продолжат продвигать отношения между двумя странами по правильному пути.

Выборы в британский парламент состоялись 4 июля. Уверенную победу на них одержала Лейбористская партия. Лидер партии займет пост премьер-министра страны и сформирует новое правительство.

Новым премьер-министром Великобритании после сокрушительной победы станет лидер Лейбористской партии Кир Стармер. Он пообещал немедленно приступить к изменениям в Британии.

Ранее была озвучена позиция по Украине победившей на выборах в Британии партии.

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