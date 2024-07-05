«Ничего не изменится»: политолог о предстоящем саммите НАТО

Предстоящий саммит НАТО вряд ли повлечет за собой кардинальные изменения в политике Североатлантического блока. Такое мнение в беседе с РИАМО высказал политолог, член экспертного клуба «Дигория» Константин Булавицкий. Он напомнил, что бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, который осенью 2024 года займет пост генерального секретаря альянса, заявлял об обязательном продолжении поддержки Украины.

«Если мы говорим о краткосрочной перспективе, то не стоит ожидать каких-то положительных моментов для РФ в части СВО — поддержка Украины будет продолжаться», — сказал эксперт.

Что касается долгосрочной перспективы, по его словам, учитывая недавние политические события в Европе, в том числе выборы в Европарламент, можно сделать вывод о возможной смене политики ЕС и НАТО в сторону отстраненности от США.

Как сообщал глава минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, главными темами для обсуждения на предстоящем саммите НАТО будут поддержка Украины и повышение военных расходов стран альянса.

До этого агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника госдепа США написало, что Украину на саммите НАТО ждут «хорошие новости».

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