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«Ничего не изменится»: политолог о предстоящем саммите НАТО

Политолог Булавицкий: предстоящий саммит НАТО ничего не изменит

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Francois Mori/AP

Предстоящий саммит НАТО вряд ли повлечет за собой кардинальные изменения в политике Североатлантического блока. Такое мнение в беседе с РИАМО высказал политолог, член экспертного клуба «Дигория» Константин Булавицкий. Он напомнил, что бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, который осенью 2024 года займет пост генерального секретаря альянса, заявлял об обязательном продолжении поддержки Украины.

«Если мы говорим о краткосрочной перспективе, то не стоит ожидать каких-то положительных моментов для РФ в части СВО — поддержка Украины будет продолжаться», — сказал эксперт.

Что касается долгосрочной перспективы, по его словам, учитывая недавние политические события в Европе, в том числе выборы в Европарламент, можно сделать вывод о возможной смене политики ЕС и НАТО в сторону отстраненности от США.

Как сообщал глава минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, главными темами для обсуждения на предстоящем саммите НАТО будут поддержка Украины и повышение военных расходов стран альянса.

До этого агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника госдепа США написало, что Украину на саммите НАТО ждут «хорошие новости».

Ранее стало известно, как Трамп «отчитал» страны НАТО.

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