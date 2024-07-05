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Сунак покидает пост лидера британских консерваторов после проигрыша на выборах

Сунак объявил, что покидает пост лидера партии британских консерваторов

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Hannah Mckay/Reuters

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что подает в отставку с поста лидера Консервативной партии Великобритании после поражения на парламентских выборах. Об этом сообщает газета The Times.

Он извинился перед народом Великобритании после поражения консерваторов на выборах в парламент. Сунак был лидером партии с 24 октября 2022.

5 июля стало известно, что Лейбористская партия одержала победу на выборах в нижнюю палату британского парламента, получив 326 из 650 мест. Таким образом она сформирует новое правительство. Консервативная партия Сунака, правившая 14 лет, потерпела крупнейшее поражение в своей истории.

Лидер лейбористов Кир Стармер пообещал немедленно приступить к изменениям в Британии. Сунак, в свою очередь, поздравил Стармера с победой на парламентских выборах.

Профессор Лондонского университета королевы Марии Патрик Даймонд позднее заявил, что новое правительство лейбористов в Британии во главе с Стармером фундаментально не изменит подход Лондона к конфликту на Украине, приверженность поддержке Киева сохранится.

Ранее в Британии сообщили о запугивании кандидатов в ходе выборов.

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