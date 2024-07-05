Китай выразил протест против пошлин Евросоюза на электромобили

Официальный представитель МИД Китая Мао Нин заявила, что Пекин выражает протест против таможенных пошлин Евросоюза (ЕС) на электромобили из КНР. Об этом сообщает издание The Paper.

Дипломат отметила, что Китай всегда придерживается точки зрения, согласно которой конкретные экономические и торговые вопросы должны решаться должным образом посредством диалога и консультаций.

По словам Мао Нин, Пекин примет меры для защиты своих прав и интересов. В ответ на введение дополнительных пошлин Китай продолжит антидемпинговое расследование в отношении импорта бренди, произведенного в Евросоюзе.

4 июля Евросоюз ввел пошлины в размере до 37,6% на электромобили из Китая. В Еврокомиссии (ЕК) уточнили, что для основных производителей электрокаров размер пошлин составит от 17,4% до 37,6%. Вместе с тем в ЕК отметили, что переговоры с КНР в последние месяцы интенсифицировались, в связи с чем Евросоюз рассчитывает на урегулирование ситуации с поставками китайских электромобилей в Европу на основании переговоров с опорой на нормы Всемирной торговой организации.

Ранее стало известно, что китайский производитель электромобилей Neta может выйти на российский рынок.