Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Китай выразил протест против пошлин Евросоюза на электромобили

МИД КНР: Пекин выражает протест против таможенных пошлин ЕС на электромобили

close
100%
Liu Zheng/AP

Официальный представитель МИД Китая Мао Нин заявила, что Пекин выражает протест против таможенных пошлин Евросоюза (ЕС) на электромобили из КНР. Об этом сообщает издание The Paper.

Дипломат отметила, что Китай всегда придерживается точки зрения, согласно которой конкретные экономические и торговые вопросы должны решаться должным образом посредством диалога и консультаций.

По словам Мао Нин, Пекин примет меры для защиты своих прав и интересов. В ответ на введение дополнительных пошлин Китай продолжит антидемпинговое расследование в отношении импорта бренди, произведенного в Евросоюзе.

4 июля Евросоюз ввел пошлины в размере до 37,6% на электромобили из Китая. В Еврокомиссии (ЕК) уточнили, что для основных производителей электрокаров размер пошлин составит от 17,4% до 37,6%. Вместе с тем в ЕК отметили, что переговоры с КНР в последние месяцы интенсифицировались, в связи с чем Евросоюз рассчитывает на урегулирование ситуации с поставками китайских электромобилей в Европу на основании переговоров с опорой на нормы Всемирной торговой организации.

Ранее стало известно, что китайский производитель электромобилей Neta может выйти на российский рынок.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами