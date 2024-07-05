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Армения сменит посла в России

Спикер парламента Симонян: Армения планирует сменить посла в России

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Асатур Есаянц/РИА Новости

Армения планирует сменить посла в Российской Федерации. Об этом заявил спикер парламента республики Ален Симонян на совместной пресс-конференции с членами делегации Конгресса США, передает РИА Новости.

По словам Симонян, кандидатура нового посла уже представлена, ожидается его назначение.

При этом парламентарий не назвал имя кандидата на должность посла в РФ.

По данным армянских СМИ, официальный Ереван предложил на должность нового посла в Москве депутата парламента от правящей партии «Гражданский договор», предпринимателя Гургена Арсеняна. Сейчас пост посла Армении в России занимает Вагаршак Арутюнян, он был назначен на этот пост в января 2022 года.

1 июля премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании «Армянского демократического форума», в котором принимали участие послы Евросоюза и США, а также представители международных и общественных организаций, заявил, что не считает целесообразным проведение референдума для вступления в Европейский союз, но у народа Армении есть европейские стремления.

Ранее посол Армении Арутюнян посетил место обрушения дома после атаки ВСУ по Белгороду.

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