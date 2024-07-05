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Политолог жестко высказался об итогах выборов в Британии

Политолог Перла: в политике Лондона с приходом Стармера ничего не изменится

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Phil Noble/Reuters

Лидер Лейбористской партии, одержавшей победу на парламентских выборах в Великобритании, Кир Стармер является сторонником конфликта на Украине до последнего украинца, как и его предшественники. Об этом в беседе с Tsargrad.tv заявил политический обозреватель Андрей Перла.

«Не выбирает народ в Европе ни мир, ни Россию. И ни в коем случае нельзя на это рассчитывать. Ничего хорошего от итогов выборов в Англии нам ждать не надо. И очень странно, что кто-то все-таки ждет», — высказался Перла.

Запад враждебен России не отдельными политиками, а весь целиком, считает эксперт.

5 июля стало известно, что Лейбористская партия одержала победу на выборах в нижнюю палату британского парламента. Она получила 326 из 650 мест и сформирует новое правительство. Консервативная партия, правившая 14 лет, потерпела крупнейшее поражение в своей истории.

Профессор Лондонского университета королевы Марии Патрик Даймонд позднее заявил, что новое правительство лейбористов в Британии во главе с Киром Стармером фундаментально не изменит подход Лондона к конфликту на Украине, приверженность поддержке Киева сохранится.

Ранее политолог объяснил, почему консерваторы в Британии потерпели поражение.

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