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Эксперт раскрыл, изменится ли отношение Лондона к Украине с приходом лейбористов

Политолог Казаков: лейбористы продолжат поддерживать Украину

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Suzanne Plunkett/Reuters

Политолог Александр Казаков прокомментировал итоги парламентских выборов в Великобритании. Слова эксперта приводит Tsargrad.tv, ссылаясь на его Telegram-канал. Он подчеркнул, что на счет одержавшей победу Лейбористской партии не стоит питать иллюзий. Отношение Лондона к конфликту на Украине не изменится.

Казаков напомнил, что говорил лидер лейбористов Кир Стармер, будучи в оппозиции.

«По Украине, по терроризму и по вопросам безопасности не будет никаких разногласий с правительством, и мы будем работать с правительством, и Риши Сунак знает это, я ему это сказал», — привел политолог слова Стармера.

5 июля стало известно, что Лейбористская партия одержала победу на выборах в нижнюю палату британского парламента. Она получила 326 из 650 мест и сформирует новое правительство. Консервативная партия, правившая 14 лет, потерпела крупнейшее поражение в своей истории.

Профессор Лондонского университета королевы Марии Патрик Даймонд позднее заявил, что новое правительство лейбористов в Британии во главе с Киром Стармером фундаментально не изменит подход Лондона к конфликту на Украине, приверженность поддержке Киева сохранится.

Ранее Стармер пообещал немедленно приступить к изменениям в Британии.

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