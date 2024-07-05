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Политолог объяснил, почему консерваторы в Британии потерпели поражение

Политолог Баширов: поражение консерваторов говорит об усталости англичан

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Поражение консерваторов на парламентских выборах в Великобритании говорит о том, что рядовые англичане недовольны своей жизнью. Такое мнение высказал политолог Марат Баширов. По его словам, которые цитирует Tsargrad.tv, представителям глобального Запада пора задуматься о своем месте на международной арене.

«Все, что происходит в мире сегодня, — это результат распада однополярного колониального мира. Это необходимо признать европейцам и начинать жить по-новому, но пока они только меняют лидеров», — сказал Баширов.

Тем самым смена политической верхушки в Британии вряд ли принесет глобальные изменения во внешней политике Лондона, добавил эксперт.

5 июля стало известно, что Лейбористская партия одержала победу на выборах в нижнюю палату британского парламента. Она получила 326 из 650 мест и сформирует новое правительство. Консервативная партия, правившая 14 лет, потерпела крупнейшее поражение в своей истории.

Лидер лейбористов Кир Стармер пообещал немедленно приступить к изменениям в Британии.

Профессор Лондонского университета королевы Марии Патрик Даймонд позднее заявил, что новое правительство лейбористов в Британии во главе с Киром Стармером фундаментально не изменит подход Лондона к конфликту на Украине, приверженность поддержке Киева сохранится.

Ранее британский премьер-министр Риши Сунак подтвердил, что покинет свой пост после поражения на выборах.

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