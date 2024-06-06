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Глава Гагаузии оценила будущее отношений Молдавии и России

Глава Гагаузии Гуцул: несмотря на действия PAS, Молдавия и РФ останутся друзьями

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Дмитрий Осматеско/Sputnik/РИА Новости

Молдавский народ всегда будет дружить с Россией, на взаимоотношениях стран не отразятся никакие действия политиков, убеждена глава Гагаузии Евгения Гуцул. Сотрудничество двух государств складывалось столетиями, подчеркнула она в беседе с RT.

Гуцул заявила, что Россия и Молдавия смогут сохранить дружеские отношения и взаимовыгодное сотрудничество, несмотря на действия, которые предпринимает правящая партия PAS во главе с президентом Майей Санду.

«Мы должны соблюдать и должны иметь те же дружеские отношения, которые у нас складывались сотни лет», — сказала она.

Напомним, Гуцул принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме. В ходе форума эксперты и политики обсудят широкий круг вопросов, в том числе – развитие международных экономических отношений.

Ранее Гуцул написала письмо госсекретарю США Энтони Блинкену.

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