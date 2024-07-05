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Минск обвинил Киев в подготовке ввода диверсантов на территорию Белоруссии

Генштаб Белоруссии: Украина может забросить диверсантов через границу

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Gleb Garanich/Reuters

Нахождение украинского спецназа у границы с Белоруссией является этапом подготовки к потенциальному вводу диверсантов на территорию государства. Об этом заявил генерал-майор ВС Белоруссии Владимир Куприянюк, его слова приводятся в Telegram-канале министерства обороны страны.

«Нахождение подразделений специального назначения в непосредственной близости от нашей границы является не чем иным, как одним из этапов заблаговременной подготовки к возможному выводу диверсионных групп на нашу территорию», — подчеркнул он.

По словам генерал-майора, появление артиллерии и бронетехники Минск рассматривает как один из компонентов возможной боевой поддержки действий диверсантов.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что военные страны готовы предотвратить любую провокацию на государственной границе.

Лукашенко также отметил, что первая для Белоруссии тренировка применения тактического ядерного оружия (ТЯО) показала, что уровень обороноспособности Союзного государства (СГ) как никогда высок.

Ранее Лукашенко заявил, что Западу не терпится втянуть Белоруссию «в разборки».

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