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Лукашенко заявил, что Западу не терпится втянуть Белоруссию «в разборки»

Лукашенко: Западу не терпится втянуть Белоруссию в военные разборки

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Sputnik/Vyacheslav Prokofyev/Pool/Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что странам Запада «просто не терпится» втянуть Минск в военные разборки. Его слова со встречи с председателем Государственной думы Вячеславом Володиным приводит БелТА.

«Нас втянуть в разборки им просто не терпится. Для того чтобы растащить нас по этой границе, сделать невозможным наше сопротивление и довести эскалацию до такой степени, что весь мир дрогнет», — заявил Лукашенко.

По его словам, ситуация складывается очень серьезная, и «расслабляться нам ни в коем случае нельзя».

До этого Александр Лукашенко назвал главное условие урегулирования вооруженного конфликта на Украине. По мнению белорусского лидера, если бы США захотели, чтобы на Украине был мир, он наступил бы уже завтра. Политик предположил, что Вашингтону это не нужно, поэтому сторонам конфликта предстоит самим разобраться, «кто здесь виноват, а кто прав».

Ранее в Белоруссии предостерегли Киев от любых провокаций.

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