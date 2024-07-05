В канцелярии Эрдогана отреагировали на слухи о его встрече с Асадом в РФ

В канцелярии турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана не знают, есть ли у него планы встретиться с сирийским коллегой Башаром Асадом в РФ в сентябре. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на канцелярию.

«Мы не располагаем такой информацией», — сообщили журналистам.

О том, что Эрдоган и Асад собираются встретиться в России, 5 июля сообщила газета Turkiye. По данным издания, встреча может произойти в начале осени.

30 июня газета Al Watan со ссылкой на источник в сирийском правительстве сообщила, что Дамаск и Анкара готовятся провести встречу, на которой будет обсуждаться нормализация двусторонних отношений. Местом проведения переговоров может стать Дамаск.

Помимо этого, утверждалось, что стороны пригласили Москву выступить арбитром на переговорах и «присутствовать за столом, где будет вестись двусторонний диалог вдали от средств массовой информации», цитирует материал газеты ТАСС.

В Кремле эту информацию комментировать отказались.

Ранее Песков высказался о сроках визита Путина в Турцию.