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В канцелярии Эрдогана отреагировали на слухи о его встрече с Асадом в РФ

Канцелярия Эрдогана не знает о подготовке встречи с Асадом в РФ в сентябре

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Bassem Tellawi/AP

В канцелярии турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана не знают, есть ли у него планы встретиться с сирийским коллегой Башаром Асадом в РФ в сентябре. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на канцелярию.

«Мы не располагаем такой информацией», — сообщили журналистам.

О том, что Эрдоган и Асад собираются встретиться в России, 5 июля сообщила газета Turkiye. По данным издания, встреча может произойти в начале осени.

30 июня газета Al Watan со ссылкой на источник в сирийском правительстве сообщила, что Дамаск и Анкара готовятся провести встречу, на которой будет обсуждаться нормализация двусторонних отношений. Местом проведения переговоров может стать Дамаск.

Помимо этого, утверждалось, что стороны пригласили Москву выступить арбитром на переговорах и «присутствовать за столом, где будет вестись двусторонний диалог вдали от средств массовой информации», цитирует материал газеты ТАСС.

В Кремле эту информацию комментировать отказались.

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