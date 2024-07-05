В Молдавии пригрозили новой высылкой дипломатов России

Высылка из Молдавии российских дипломатов продолжится, если они будут действовать «в ущерб национальным интересам» республики. Об этом заявил молдавский министр иностранных дел Михай Попшой в интервью порталу Deschide.md.

19 марта МИД Молдавии вызвал российского посла Олега Васнецова из-за проведения в Приднестровской Молдавской республике (ПМР) голосования на выборах президента РФ «вопреки позиции молдавских властей». При этом молдавский МИД заранее не анонсировал вызов дипломата. Также российский посол получил уведомление, что один из сотрудников дипмиссии объявлен персоной нон грата.

Попшой подчеркнул, что если российские дипломаты продолжат действия в ущерб национальным интересам Молдавии, «как это было с организацией так называемых выборов на левом берегу Днестра», несмотря на максимально четкую позицию официального Кишинева, им придется покинуть республику.

В августе 2023 года по решению властей Молдавии, Кишинев покинули 45 сотрудников посольства России. В ответ на это в РФ было принято решение о запрете на въезд для 18 молдавских депутатов парламента, среди которых оказался и Попшой.

Ранее в аэропортах Молдавии ввели дополнительные проверки для россиян.