Пашинян считает, что Армении нужна новая конституция

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о необходимости принятия новой конституции в стране. Об этом говорится в обращении главы армянского кабмина по случаю Дня конституции, передает Sputnik.Армения.

«Нашей стране нужна новая конституция. И сейчас я говорю не столько о новом тексте, сколько о новом методе его создания и принятия», — отметил премьер.

По его словам, на данный момент это «принципиальная проблема» для Армении.

До этого министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявлял, что территориальные претензии к Баку со стороны Еревана являются препятствием для заключения мирного договора.

Байрамов указывал, что претензии к суверенитету Азербайджана в конституции Армении мешают мирному урегулированию между сторонами.

Ранее в МИД Армении высказались о сроках подписания мирного договора с Азербайджаном.