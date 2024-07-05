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Пашинян считает, что Армении нужна новая конституция

Пашинян заявил, что Армении нужна новая конституция

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Mikhail Metzel, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о необходимости принятия новой конституции в стране. Об этом говорится в обращении главы армянского кабмина по случаю Дня конституции, передает Sputnik.Армения.

«Нашей стране нужна новая конституция. И сейчас я говорю не столько о новом тексте, сколько о новом методе его создания и принятия», — отметил премьер.

По его словам, на данный момент это «принципиальная проблема» для Армении.

До этого министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявлял, что территориальные претензии к Баку со стороны Еревана являются препятствием для заключения мирного договора.

Байрамов указывал, что претензии к суверенитету Азербайджана в конституции Армении мешают мирному урегулированию между сторонами.

Ранее в МИД Армении высказались о сроках подписания мирного договора с Азербайджаном.

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