Сунак подтвердил, что покинет свой пост после поражения на выборах

Премьер Великобритании, глава консерваторов Риши Сунак заявил, что покинет свой пост по итогам парламентских выборов в стране, на которых победили представители Лейбористской партии. Слова премьера приводит телеканал Sky News.

«Сейчас я отправлюсь в Лондон, где подробнее расскажу о сегодняшнем результате, прежде чем покину пост премьер-министра, которому я отдал все свои силы», — подчеркнул он.

В пятницу утром Сунак поздравил лидера Лейбористской партии Кира Стармера с победой на парламентских выборах.

Также глава министерства обороны Великобритании Грант Шэппс признал, что правящая в стране Консервативная партия потерпела поражение на прошедших выборах в парламент.

Ранее в Британии сообщили о запугивании кандидатов в ходе выборов.