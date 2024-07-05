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Сунак подтвердил, что покинет свой пост после поражения на выборах

Премьер Британии Сунак подтвердил, что покинет свой пост по итогам выборов

Премьер Великобритании, глава консерваторов Риши Сунак заявил, что покинет свой пост по итогам парламентских выборов в стране, на которых победили представители Лейбористской партии. Слова премьера приводит телеканал Sky News.

«Сейчас я отправлюсь в Лондон, где подробнее расскажу о сегодняшнем результате, прежде чем покину пост премьер-министра, которому я отдал все свои силы», — подчеркнул он.

В пятницу утром Сунак поздравил лидера Лейбористской партии Кира Стармера с победой на парламентских выборах.

Также глава министерства обороны Великобритании Грант Шэппс признал, что правящая в стране Консервативная партия потерпела поражение на прошедших выборах в парламент.

Ранее в Британии сообщили о запугивании кандидатов в ходе выборов.

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