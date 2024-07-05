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Украинский политик рассказал, почему Зеленский заговорил о возможном мире

Дубинский заявил, что Зеленский заговорил о возможном мире из-за неудач ВСУ

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dubinskypro/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Президент Украины Владимир Зеленский начал говорить о возможном мире с Россией из-за «отрицательных успехов на фронте». Об этом заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале.

Он считает, что к смене риторики также привело нарастающее недовольство властью из-за коррупции, роста тарифов, безработицы. Помимо этого, закончились полномочия Зеленского, Дональд Трамп может победить на выборах в США, поддержка Украины в Евросоюзе ослабевает.

«То есть, власть оказывается уже не на гребне волны, которую сама и разогнала, а под ним, и вынуждена быстрее грести к берегу — чтобы попытаться закончить войну на своих условиях, а не по указанию извне, или, что еще хуже, в результате поражения», — написал Дубинский.

По мнению политика, Зеленский пока не сможет пойти на реальные шаги по достижению мира и максимум объявит выборы, чтобы снять с себя ответственность «за то, что натворил».

Дубинский — бывший член партии «Слуга народа», в марте украинский суд признал его виновным в коррупции, политика также подозревают в работе на Россию.

28 июня украинский нардеп заявил, что обратился в Верховный суд Украины с требованием, чтобы госорган объявил о выборах президента страны.

Ранее в США заявили о планах Трампа потребовать от Зеленского заключить мир с Россией.

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