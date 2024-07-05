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Лидер победившей на выборах в Британии партии пообещал немедленные изменения

Лидер лейбористов Британии Стармер пообещал начать немедленные изменения

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Alastair Grant/AP

Лидер Лейбористской партии Великобритании Кир Стармер после победы на выборах в Палату общин пообещал немедленно приступить к изменениям страны к лучшему. Его слова во время выступления перед активистами партии, передает ТАСС.

«Мы сделали это. Вы выступали за это, вы боролись за это, и это случилось. Изменения начинаются сейчас», — цитирует Стармера агентство.

По его словам, после 14 лет правления Консервативной партии «сияние возвращается для страны», теперь появилась возможность вернуть свое будущее.

Говоря о своих приоритетах, политик подчеркнул, что сначала страна, а потом — партия.

Лейбористская партия по итогам выборов получила 326 из 650-мест в Палате общин, при этом подсчет голосов продолжится до 9:00 мск.

До этого премьер-министр Британии Риши Сунак поздравил лидера лейбористов с победой.

Сунак после проигрыша на выборах уйдет с поста премьера, но он смог избраться от своего округа Ричмонд в Северном Йоркшире, поэтому останется в парламенте.

Ранее в Британии посчитали выгодным для России приход к власти лейбористов.

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