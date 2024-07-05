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Лейбористы одержали победу на выборах в парламент Британии

Лейбористская партия Британии одержала победу на выборах в палату общин

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Lesley Martin/Reuters

Лейбористская партия Великобритании одержала победу на выборах в парламент, она получила 326 из 650 мест в палате общин (нижней палате парламента). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на итоги подсчета голосов.

Подсчет голосов будет идти до 9:00 мск. У Консервативной партии, правящей с 2010 года, на данный момент всего 71 место.

Лидер Лейбористской партии Кир Стармер уже пообещал немедленно приступить к изменениям страны к лучшему.

До этого премьер-министр Британии Риши Сунак поздравил лидера лейбористов с победой.

Теперь Сунак оставит свой пост, а в королевстве будет сформировано новое правительство.

Накануне британский полковник в отставке Ричард Кемп заявил, что победа Лейбористской партии выгодна России. По его словам, Британия как никогда нуждается в развитии военной инфраструктуры, а при правительстве лейбористов с этим всем станет только хуже.

Ранее в Британии сообщили о запугивании кандидатов в ходе выборов.

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