Сунак смог удержаться в британском парламенте на фоне поражения консерваторов

Премьер-министр Британии Риши Сунак сохранил место в парламенте, несмотря на поражение своей партии на парламентских выборах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на итоги голосования округа Ричмонд в Северном Йоркшире.

Сунак смог обогнать своего соперника из Лейбористской партии, получив большинство голосов среди избирателей в «родном» округе Ричмонд. Прогнозы до выборов давали Сунаку очень низкий шанс на победу.

До этого газета The Guardian со ссылкой на источники в среде соратников британского премьера сообщила, что Риши Сунак опасается стать первым премьер-министром Британии, лишившимся места в парламенте страны.

Округ Ричмонд на севере Англии является «родным» для Риши Сунака, где он избрался в 2019 году, заручившись поддержкой 63% избирателей.

На фоне этого британский певец сэр Элтон Джон публично выразил поддержку оппозиционной Лейбористской партии и призвал британцев голосовать за нее.

Ранее российский посол назвал неожиданными досрочные выборы в Британии.