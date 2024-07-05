Сунак признал поражение на парламентских выборах

Премьер-министр Британии Риши Сунак поздравил лидера Лейбористской партии Кира Стармера с победой на парламентских выборах. Об этом сообщает телеканал Sky News.

«Лейбористская партия победила на всеобщих выборах, и я позвонил сэру Киру Стармеру, чтобы поздравить его с победой <...> Теперь я отправлюсь в Лондон, где расскажу больше о сегодняшних результатах, прежде чем оставлю пост премьер-министра, которому я отдал все свои силы», — заявил Сунак в своем штабе.

До этого глава министерства обороны Великобритании Грант Шэппс признал, что правящая в стране Консервативная партия потерпела поражение на прошедших выборах в парламент.

Окончательные результаты будут известны около 07:00 (09:00 мск). Согласно экзитполу, распространенному сразу после закрытия избирательных участков, лейбористы ожидаются победителями, получив 410 мандатов из 650 в палате общин. Консерваторы, управляющие страной с 2010 года, предположительно потерпят значительное поражение, получив всего 131 мандат.

Ранее в Британии сообщили о запугивании кандидатов в ходе выборов.