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Минобороны Британии признало проигрыш Консервативной партии на выборах

Глава минобороны Британии Шэппс признал поражение консерваторов на выборах

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Temilade Adelaja/Pool/Reuters

Глава министерства обороны Великобритании Грант Шэппс признал, что правящая в стране Консервативная партия потерпела поражение на прошедших выборах в парламент. Его выступление транслировалось на телеканале Sky News.

«У Великобритании утром будет новое правительство», — сказал он.

Шэппс сам лишился депутатского мандата на выборах. В палате общин он заседал с 2005 года.

После подсчета 10% голосов на выборах в британский парламент оппозиционная Лейбористская партия вырвала лидерство. Данные, которые были получены из 65 избирательных округов из 650, показывают, что лейбористы уже смогли обеспечить себе 55 мест.

Окончательные результаты будут известны около 07:00 (09:00 мск). Согласно экзитполу, распространенному сразу после закрытия избирательных участков, лейбористы ожидаются победителями, получив 410 мандатов из 650 в палате общин. Консерваторы, управляющие страной с 2010 года, предположительно потерпят значительное поражение, получив всего 131 мандат.

Ранее в Британии сообщили о запугивании кандидатов в ходе выборов.

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