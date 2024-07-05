Лейбористы продолжают лидировать на выборах в парламент Британии

После подсчета 10% голосов на выборах в парламент Великобритании оппозиционная Лейбористская партия вырвала лидерство. Об этом пишет ТАСС.

Данные, полученные из 65 избирательных округов из 650, показывают, что лейбористы уже обеспечили себе 55 мест. Среди избранных депутатов также присутствует заместитель лидера партии Анджела Рэйнер. Правящая Консервативная партия пока удерживает лишь 6 мест. Партия «Либеральные демократы» смогла выиграть три места в парламенте, включая своего лидера Эда Дейви.

Из партии Reform UK в палату общин переизбран Ли Андерсон, который присоединился к партии в марте 2024 года после ухода из рядов консерваторов из-за острых антиисламских заявлений, за которые он отказался извиниться.

Окончательные результаты будут известны около 07:00 (09:00 мск). Согласно экзитполу, распространенному сразу после закрытия избирательных участков, лейбористы ожидаются победителями, получив 410 мандатов из 650 в палате общин. Консерваторы, управляющие страной с 2010 года, предположительно потерпят значительное поражение, получив всего 131 мандат.

Лидер лейбористов поблагодарил избирателей.

Ранее в Британии сообщили о запугивании кандидатов в ходе выборов.