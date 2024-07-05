Лейборист Кир Стармер одерживает победу на выборах в Британии

Кир Стармер вместе с Партией Лейбористов одерживает победу на парламентских выборах в Британии. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на данные центрального избирательного комитета королевства.

По данным телеканала, Стармер персонально набрал 18,8 тыс. голосов в округе Holborn & St Pancras, значительно обогнав своих соперников в этом округе.

До этого лидер Лейбористской партии выразил признательность избирателям, проголосовавшим за лейбористов на прошедших накануне парламентских выборах.

Экзитполы трех крупнейших телеканалов страны показали уверенную победу лейбористов во главе со Стармером на парламентских выборах в Британии.

Неофициальные данные единого экзитпола показывают, что партия лейбористов получит до 410 голосов в британском парламенте, таким образом набирая уверенное большинство. На данный момент правящая Консервативная партия рассчитывает получить только 131 место в парламенте, что демонстрирует резкое и значительное ухудшение их положения.

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