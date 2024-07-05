Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Трамп предложил Байдену провести дебаты на новых условиях

Трамп предложил Байдену принять участие в дебатах без правил

close
100%
Mike Blake/Reuters

Действующий глава Белого дома Джо Байден может показать свою компетентность в дебатах без модерации. Об этом заявил кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп в соцсети Truth.

Он предложил американскому президенту провести новые дебаты.

«На этот раз никаких правил. Всеобъемлющая дискуссия, только мы вдвоем на сцене, обсудим будущее нашей страны», — написал Трамп.

По его мнению, новый формат дебатов может стать еще более успешным у зрителей. При этом, подчеркнул Трамп, выступление без модерации может позволить кандидату от демократов более точно и полно ответить на острые вопросы и развеять все сомнения в своих способностях. Кроме того, бывший президент назвал такой формат дебатов отличным тестом для себя самого.

До этого Байден признал, что он «облажался» во время теледебатов со своим соперником Трампом.

Первые предвыборные теледебаты между кандидатами в президенты США от Демократической и Республиканской партий — Джо Байдена и Дональда Трампа — прошли вечером 27 июня в студии CNN в Атланте. Многие сочли выступление Байдена провалом. В частности, редакционный совет крупнейшего американского издания New York Times призвал Байдена выйти из предвыборной гонки.

Во время дебатов действующий президент США допустил ряд оговорок и ошибок, был неясным в своих заявлениях.

Ранее спонсор демократов призвала Байдена покинуть президентскую гонку.

Все новости на тему:
Выборы в США — 2024
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами