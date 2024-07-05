Трамп предложил Байдену провести дебаты на новых условиях

Действующий глава Белого дома Джо Байден может показать свою компетентность в дебатах без модерации. Об этом заявил кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп в соцсети Truth.

Он предложил американскому президенту провести новые дебаты.

«На этот раз никаких правил. Всеобъемлющая дискуссия, только мы вдвоем на сцене, обсудим будущее нашей страны», — написал Трамп.

По его мнению, новый формат дебатов может стать еще более успешным у зрителей. При этом, подчеркнул Трамп, выступление без модерации может позволить кандидату от демократов более точно и полно ответить на острые вопросы и развеять все сомнения в своих способностях. Кроме того, бывший президент назвал такой формат дебатов отличным тестом для себя самого.

До этого Байден признал, что он «облажался» во время теледебатов со своим соперником Трампом.

Первые предвыборные теледебаты между кандидатами в президенты США от Демократической и Республиканской партий — Джо Байдена и Дональда Трампа — прошли вечером 27 июня в студии CNN в Атланте. Многие сочли выступление Байдена провалом. В частности, редакционный совет крупнейшего американского издания New York Times призвал Байдена выйти из предвыборной гонки.

Во время дебатов действующий президент США допустил ряд оговорок и ошибок, был неясным в своих заявлениях.

Ранее спонсор демократов призвала Байдена покинуть президентскую гонку.