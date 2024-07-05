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Лидер лейбористов поблагодарил избирателей

Лейборист Стармер поблагодарил избирателей за голоса на выборах в Британии

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Phil Noble/Reuters

Лидер Лейбористской партии Великобритании Кир Стармер выразил признательность избирателям, проголосовавшим за лейбористов на прошедших накануне парламентских выборах. Об этом сообщает Times of Israel.

В публикации отмечается, что Стармер обратился к избирателям вскоре после того, как телевизионные экзитполы показали, что он станет следующим премьер-министром Великобритании и что консерваторы Риши Сунака понесли исторические потери».

До этого центральный избирательный комитет Великобритании заявил, что несколько случаев запугивания кандидатов произошли на парламентских выборах в Британии.

Экзитполы трех крупнейших телеканалов страны показали уверенную победу лейбористов во главе с Киром Стармером на парламентских выборах в Британии.

Неофициальные данные единого экзитпола сообщают, что партия лейбористов получит до 410 голосов в британском парламенте, таким образом набирая уверенное большинство. На данный момент правящая Консервативная партия рассчитывает получить только 131 место в парламенте, показав резкое и значительное ухудшение своего положения.

Ранее российский посол назвал неожиданными досрочные выборы в Британии.

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