Лидер лейбористов поблагодарил избирателей

Лидер Лейбористской партии Великобритании Кир Стармер выразил признательность избирателям, проголосовавшим за лейбористов на прошедших накануне парламентских выборах. Об этом сообщает Times of Israel.

В публикации отмечается, что Стармер обратился к избирателям вскоре после того, как телевизионные экзитполы показали, что он станет следующим премьер-министром Великобритании и что консерваторы Риши Сунака понесли исторические потери».

До этого центральный избирательный комитет Великобритании заявил, что несколько случаев запугивания кандидатов произошли на парламентских выборах в Британии.

Экзитполы трех крупнейших телеканалов страны показали уверенную победу лейбористов во главе с Киром Стармером на парламентских выборах в Британии.

Неофициальные данные единого экзитпола сообщают, что партия лейбористов получит до 410 голосов в британском парламенте, таким образом набирая уверенное большинство. На данный момент правящая Консервативная партия рассчитывает получить только 131 место в парламенте, показав резкое и значительное ухудшение своего положения.

Ранее российский посол назвал неожиданными досрочные выборы в Британии.