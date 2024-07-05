Спонсор демократов призвала Байдена покинуть президентскую гонку

Американский продюсер документальных фильмов и спонсор Демократической партии Эбигейл Дисней отказалась делать пожертвования демократам, пока президент США Джо Байден не выйдет из президентской гонки. Ее слова передает телеканал CNBC.

«Я намерена прекратить любые пожертвования партии до тех пор, пока они не заменят Байдена. Если Байден не уйдет, демократы проиграют», — сказала она.

Внучатая племянница Уолта Диснея выразила мнение, что последствия проигрыша Байдена «будут поистине ужасающими».

Несколькими часами ранее телеканал CNN назвал следующие 48 часов «решающими для политической карьеры Байдена».

До этого действующий глава Белого дома признал, что он «облажался» во время теледебатов со своим соперником Дональдом Трампом.

Первые предвыборные теледебаты между кандидатами в президенты США от Демократической и Республиканской партий — Джо Байдена и Дональда Трампа — прошли вечером 27 июня в студии CNN в Атланте. Многие сочли выступление Байдена провалом. В частности, редакционный совет крупнейшего американского издания New York Times призвал Байдена выйти из предвыборной гонки.

Во время дебатов действующий президент США допустил ряд оговорок и ошибок, был неясным в своих заявлениях.

Ранее сообщалось, что демократы в США обсуждают не возможность, а способ замены Байдена.