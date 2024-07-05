Глава Моссада отправился в Катар на переговоры по сектору Газа

Глава израильской разведывательной службы Моссад Давид Барнеа отправился в Катар, чтобы принять участие в переговорах о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников, которые удерживаются палестинским движением ХАМАС. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Барнеа сейчас находится на пути в Катар, чтобы продолжить переговоры о прекращении огня в Газе и освобождении заложников», — отмечается в публикации.

По информации агентства, глава Моссада планирует встретиться с премьером и главой министерства иностранных дел Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани.

До этого телеканал CNN, ссылаясь на израильский источник, знакомый с ходом переговоров, сообщил, что Израиль и ХАМАС, по всей видимости, уже находятся на грани заключения рамочного соглашения о прекращении огня и освобождении заложников.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. В плен попали более двухсот заложников.

В этот день движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ранее американцы подали в суд на Иран, Сирию и КНДР за помощь ХАМАС при атаке на Израиль.