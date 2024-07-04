В Кремле раскрыли детали беседы Путина и Гутерриша на полях саммита ШОС

У президента России Владимира Путина и генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша не было содержательной беседы «на полях» саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане, однако они имели возможность поприветствовать друг друга. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Путин и Гутерриш имели возможность приветствовать друг друга, но какие-то субстантивные вопросы они не обсудили», — сказал он.

3 июля Гутерриш прибыл в Астану для участия в саммите ШОС 3 и 4 июля. Это второй официальный визит генсека ООН в Казахстан. Первый состоялся в 2017 году.

До этого в Астану для участия в саммите ШОС прибыл Владимир Путин. В Кремле напомнили, что 3–4 июля лидеры стран — членов организации обсудят перспективы дальнейшего сотрудничества, также состоится обмен мнениями по актуальным международным и региональным проблемам.

ШОС — международная организация, основанная в 2001 году лидерами КНР, России, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана. У организации нет оборонных целей, ее деятельность направлена на укрепление сотрудничества и взаимодействия, в том числе экономического, между странами-членами.

Ранее в Совете безопасности РФ оценили возможность объединения потенциалов ШОС, ЕАЭС и АСЕАН.