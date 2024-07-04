После 20:00 Байден собирается спать, а не посещать рабочие мероприятия

Президент США Джо Байден на встрече с губернаторами-демократами сообщил, что планирует исключить из своего рабочего графика мероприятия после восьми часов вечера, чтобы иметь больше времени на сон. Об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на источники.

Источники телеканала отмечают, что заявление президента разочаровало нескольких присутствовавших губернаторов, которых глава государства хотел убедить в том, что способен эффективно управлять страной еще четыре года.

Отмечается, что встреча с губернаторами состоялась почти через неделю после провальных для Байдена дебатов с Дональдом Трампом. Одной из причин, почему президент выступил слабо, назвали позднее время проведения мероприятия.

4 июля президент Байден признал, что он «облажался» во время теледебатов со своим соперником Дональдом Трампом.

Первые предвыборные теледебаты между кандидатами в президенты США от Демократической и Республиканской партий — Джо Байдена и Дональда Трампа — прошли вечером 27 июня в студии CNN в Атланте. Многие сочли выступление Байдена провалом. В частности, редакционный совет крупнейшего американского издания New York Times призвал Байдена выйти из предвыборной гонки.

Ранее сообщалось, что демократы в США обсуждают не возможность, а способ замены Байдена.