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Польша готова подписать с Украиной соглашение о военном сотрудничестве

МИД Польши: Варшава и Киев готовы подписать соглашение о военном сотрудничестве

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Global Look Press

Польша и Украина готовы подписать соглашение о долговременном военном сотрудничестве. Об этом в эфире телеканала TVN24 заявил глава польского МИД Радослав Сикорский.

«Мы закончили переговоры с Украиной по соглашению о долговременном сотрудничестве в области обороны», — сказал министр.

Он выразил надежду, что этот документ будет подписан еще перед саммитом НАТО, который пройдет в Вашингтоне 9–11 июля.

4 июля президент Польши Анджей Дуда заявил, что республика не собирается направлять своих военных на Украину и считает, что подобные действия будут представлять собой прямое участие НАТО в конфликте между Киевом и Москвой.

До этого вице-премьер и министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сказал, что власти его страны будут обучать украинских военных на территории своего государства, но не намерены направлять своих инструкторов на Украину.

Ранее в Польше раскрыли, сколько потратили на помощь Украине с начала конфликта.

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