Глава МИД Израиля заявил, что Иран угрожает Украине

Иран следует считать угрозой для Израиля, Украины и всего остального мира. Такое мнение выразил глава израильского МИД Исраэль Кац в телефонном разговоре с украинским коллегой Дмитрием Кулебой, сообщает ТАСС.

По словам Каца, тематика беседы была широкой: отношения между двумя странами, конфликты в Газе и на Украине, а также угроза, которую Иран представляет для обоих государств.

Кац подчеркнул «важность международных действий против Ирана и необходимость объявления Корпуса стражей исламской революции террористической организацией» и заявил, что мир «должен остановить Иран сейчас, пока не стало слишком поздно».

29 июня МИД Израиля заявил, что намерен продолжать удары по «Хезболле», несмотря на угрозы Ирана. В сообщении отмечалось, что удары прекратятся только после того, как «Хезболла» покинет юг Ливана. Перед этим в Тегеране указали, что масштабная операция Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Ливане означала бы начало «войны на уничтожение».

Ранее Ливан передал Израилю, что не хочет войны.