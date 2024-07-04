Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Глава МИД Израиля заявил, что Иран угрожает Украине

Кац: Иран угрожает Израилю и Украине одновременно

close
100%
Lev Radin/ZUMAPRESS/Global Look Press

Иран следует считать угрозой для Израиля, Украины и всего остального мира. Такое мнение выразил глава израильского МИД Исраэль Кац в телефонном разговоре с украинским коллегой Дмитрием Кулебой, сообщает ТАСС.

По словам Каца, тематика беседы была широкой: отношения между двумя странами, конфликты в Газе и на Украине, а также угроза, которую Иран представляет для обоих государств.

Кац подчеркнул «важность международных действий против Ирана и необходимость объявления Корпуса стражей исламской революции террористической организацией» и заявил, что мир «должен остановить Иран сейчас, пока не стало слишком поздно».

29 июня МИД Израиля заявил, что намерен продолжать удары по «Хезболле», несмотря на угрозы Ирана. В сообщении отмечалось, что удары прекратятся только после того, как «Хезболла» покинет юг Ливана. Перед этим в Тегеране указали, что масштабная операция Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Ливане означала бы начало «войны на уничтожение».

Ранее Ливан передал Израилю, что не хочет войны.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами