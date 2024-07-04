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Кулеба рассказал, чего критически не хватает Украине

Кулеба: Украине критически не хватает средств ПВО и артиллерийских снарядов

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Global Look Press

Министр обороны Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев испытывает критическую нехватку средств противовоздушной обороны и артиллерийских боеприпасов. Его слова приводит литовское агентство ELTA.

«Если нам удастся избежать бомбардировок, наши позиции на суше значительно усилятся. Для этого нам необходимы ракеты дальнего радиуса действия», — сказал он.

Также он заявил, что Киев «месяцы и годы» работает над тем, чтобы получить больше артиллерийских боеприпасов.

«Необходимо столько артиллерийских боеприпасов, чтобы мы могли уничтожать колонны противника на марше», — сказал Кулеба.

До этого Кулеба заявил, что главной причиной успеха ВС РФ на поле боя является применение большого количества управляемых бомб. Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что применение подобных вооружений не оставляет ВСУ шансов на выстраивание какой-либо обороны.

Ранее Кулеба призвал Запад принять два решения касательно Украины.

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