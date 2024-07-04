В Кремле ответили на вопрос о возможном визите Орбана в Россию

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил и не опроверг визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Россию, который может состояться в пятницу, 5 июля. Об этом сообщает ТАСС.
«Мне вам нечего сказать», — заявил представитель Кремля, отвечая на вопросы журналистов по поводу визита главы венгерского кабмина.
4 июля уходящий с поста главы Евросовета Шарль Мишель заявил, что Венгрия не имеет полномочий говорить с Россией от лица Европейского союза.
Он также отметил, что «никакие дискуссии об Украине не могут состояться без Украины».
2 июля Орбан сказал, что Будапешт не стремится продолжать украинский конфликт и активно работает над его урегулированием.
Премьер Венгрии на Украине предлагал план по прекращению огня. 2 июля Орбан посетил Киев для переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе встречи обсуждалась возможность приостановки огня до начала мирных переговоров между Москвой и Киевом.
Ранее Орбан спрогнозировал срок окончания конфликта на Украине.