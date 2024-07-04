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Финляндия ужесточит требования для получения гражданства

Финляндия продлит до 8 лет срок проживания для получения гражданства

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Michael Nitzschke/Global Look Press

Правительство Финляндии планирует увеличить срок проживания в стране, необходимый для получения финского гражданства, до восьми лет с 1 октября текущего года. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на заявление, опубликованное на сайте правительства.

«Период проживания, необходимый для получения финского гражданства, будет увеличен с нынешних пяти до восьми лет с 1 октября», — говорится в документе.

Отмечается, что это условие позволит иммигрантам лучше интегрироваться в финское общество, а также эффективнее решать вопросы безопасности. Подчеркивается, что будет учитываться только время, прожитое в Финляндии по разрешению на проживание.

Президент республики должен будет одобрить решение 5 июля. Согласно плану, реформа будет осуществляться поэтапно посредством трех законодательных проектов.

Решение уже вызвало обсуждения среди общественности. Противники инициативы полагают, что увеличение срока проживания для получения гражданства может создать дополнительные препятствия для иммигрантов, которые уже находятся в стране и стремятся стать полноправными членами общества.

До этого в Финляндии заявили о скоплении мигрантов у границы.

Ранее более 200 ученых из университетов Финляндии выступили против введения закона о выдворении беженцев на границе с Россией.

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