Депутата Мосгордумы обвинили в пропаганде экстремистской символики

Протокол в отношении депутата Московской городской думы Дмитрия Локтева за пропаганду экстремистской символики был зарегистрирован в Хорошевском районном суде Москвы. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на базу данных суда.

«Локтев Д. А. привлекается по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ», — следует из базы.

Речь идет о статье о пропаганде или публичном демонстрировании атрибутики или символики экстремистских организаций.

Протокол пока рассмотрен не был. Депутату грозит штраф до 2 тыс. рублей или административный арест до 15 суток.

Локтев был избран депутатом Мосгордумы от КПРФ в сентябре 2019 года.

В этот же день полиция задержала кандидата в Мосгордуму от КПРФ Дмитрия Сараева за демонстрацию нацистской и экстремистской символики. 2 июля правоохранители задержали кандидата в депутаты Мосгордумы от КПРФ Игоря Суханова.

Ранее осужденную за экстремизм депутата Ксению Фадееву лишили мандата.