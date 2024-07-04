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Депутата Мосгордумы обвинили в пропаганде экстремистской символики

На депутата Мосгордумы Локтева составили протокол о пропаганде экстремизма

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Shutterstock

Протокол в отношении депутата Московской городской думы Дмитрия Локтева за пропаганду экстремистской символики был зарегистрирован в Хорошевском районном суде Москвы. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на базу данных суда.

«Локтев Д. А. привлекается по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ», — следует из базы.

Речь идет о статье о пропаганде или публичном демонстрировании атрибутики или символики экстремистских организаций.

Протокол пока рассмотрен не был. Депутату грозит штраф до 2 тыс. рублей или административный арест до 15 суток.

Локтев был избран депутатом Мосгордумы от КПРФ в сентябре 2019 года.

В этот же день полиция задержала кандидата в Мосгордуму от КПРФ Дмитрия Сараева за демонстрацию нацистской и экстремистской символики. 2 июля правоохранители задержали кандидата в депутаты Мосгордумы от КПРФ Игоря Суханова.

Ранее осужденную за экстремизм депутата Ксению Фадееву лишили мандата.

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