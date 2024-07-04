Путин обвинил США в крушении основ стабильности мира

Президент России Владимир Путин заявил, что основополагающие документы, которые лежали в основе международной стабильности, были разрушены США. Об этом глава государства заявил в ходе встречи в формате «ШОС плюс» в Казахстане, передает ТАСС.

«Первое, что я хочу отметить, это то, что, действительно, основополагающие документы, которые лежали в основе международной стабильности и безопасности, Соединенными Штатами были разрушены», — заявил глава государства.

Путин утром 3 июля прилетел в Астану для участия в саммите ШОС.

Во время пресс-подхода к российским СМИ по итогам саммита ШОС российский лидер заявил, что Россия может действовать зеркально, если комплексы ракет средней и меньшей дальности (РСМД) США появятся где-то.

До этого Путин предложил возобновить производство ударных систем РСМД. Причиной тому президент указал то, что США активно используют и производят подобное оружие. Глава государства отметил, что Вашингтон вышел из договора по ракетам малой и средней дальности «под надуманным предлогом».

Ранее в США раскрыли, что может привести к войне с Россией.