Прекращение огня невозможно до начала мирных переговоров России и Украины. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил во время пресс-подхода к российским СМИ по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщает РИА Новости.

«Сейчас взять и объявить о прекращении огня в надежде на то, что обратная сторона предпримет какие-то позитивные шаги, мы просто не можем», — сказал он.

По словам главы государства, России нельзя допустить, чтобы Украина могла воспользоваться прекращением огня для того, чтобы улучшить собственное положение: довооружиться, доукомплектоваться с помощью насильственной мобилизации и быть готовой к продолжению конфликта.

4 июля Путин также заявил, что кризис на Украине возник из-за бесцеремонной политики США и их союзников, а Россия всегда была за мирное урегулирование ситуации.

Он отметил, что предложенный Москвой план по разрешению конфликта на Украине позволит прекратить боевые действия и перейти к переговорам, если украинские власти и Запад будут готовы к диалогу.

Ранее Орбан спрогнозировал срок окончания конфликта на Украине.